Den Mechanismus dahinter versteht man bis heute nicht genau, obwohl in den letzten Jahren Durchbrüche in der Forschung gelungen sind. Viele Hautkrankheiten entstehen nach neusten Erkenntnissen unter anderem aus einer übertriebenen Entzündungsreaktion in der Haut. «Man hat etwa herausgefunden, dass die Nervenenden direkt mit den Immunzellen kommunizieren können, was wiederum eine Entzündung Missachtete Warnzeichen Was Entzündungen in unserem Körper auslösen zur Folge haben kann.»