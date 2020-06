In dieser Selbsthilfegruppe erlebt man Ungewöhnliches. Ein 17-Jähriger, der sich wie ein Hochbetagter zitternd am Stock fortbewegt. Und ein 82-Jähriger, der launisch ist wie ein Heranwachsender. Chronischer Schmerz kann alle treffen, auch Jugendliche – und beeinträchtigt das Leben so sehr, dass auch immer wieder Wut und Frust aufkommen können. In der Schweiz ringen mehr als 1,3 Millionen Menschen mit chronischem Schmerz. Chronisch krank «Der Schmerz macht mich fertig»