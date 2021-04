Wer in der Klinik bis Freitag nicht zunimmt, darf am Wochenende nicht nach Hause

An einem Tag im März ist Mia am Ende. «Ich will alles aus mir herausreissen», weint sie. Sie weiss nicht, wie ihr Leben weitergehen soll und ob sie überhaupt noch leben will. Ihre Eltern rufen die Klinik an. Am nächsten Tag darf Mia einrücken.