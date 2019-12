Wenn man am Ferienort angekommen ist, lautet die wichtigste Regel: Koch es, schäl es oder vergiss es! Nahrungsmittel, die man selbst geschält hat oder die heiss gekocht wurden, sind tendenziell unproblematisch. Von Salat und sonstiger Rohkost Salmonellen Bakterien am Spiess lässt man hingegen besser die Finger. Zusätzlich sollte man nicht nur darauf verzichten, Wasser aus dem Hahn zu trinken, sondern man sollte auch Eiswürfel in Getränken vermeiden. «Buffets – sogar in sternereichen Hotels – können zudem ein idealer Nährboden für Bakterien sein», sagt Jan Fehr. Besser ist es deshalb, in kleineren Restaurants frisch zubereitete Mahlzeiten zu bestellen. Wer auf Nummer sicher gehen will, der kocht selbst.