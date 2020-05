Fünf Wochen lebten die Philippe Le Clères nach Maëls Geburt in einem Haus der Eleonorenstiftung in der Nähe des Kinderspitals. «Wir waren im ständigen Überlebensmodus. Es gab so vieles zu lernen: Blasen aufstechen, Verletzungen desinfizieren, Wunden verarzten und vor allem die Ruhe bewahren», erinnert sich Matyas. Manchmal schaut er sich Videos aus dieser Zeit an, auch Maël kennt sie. Interessiert beobachtet der Dreijährige, wie Ärzte seine Haut aufschneiden und Wunden säubern. An den Anblick hat er sich schon lange gewöhnt. «C’est moi?», fragt er und lacht ungläubig. So klein soll er gewesen sein?