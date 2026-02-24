Neue Eitelkeiten

Der Fall Moreno zeigt den Klassiker: Seine Pakete sind zwei von über 2700 Sendungen mit Erektionsförderern, die der Zoll 2025 beschlagnahmt hat. Das sind 41 Prozent aller abgefangenen Pakete, wie eine Statistik von Swissmedic zeigt. Das ist immer noch ein Spitzenwert, doch es werden stetig weniger: 2022 machten die Potenzmittel noch 79 Prozent aus.