Wer bei der Sex-Website Part.ch bestellte, spielte mit seinem Leben. Unter dem harmlosen Namen «Power Men XXX» verkaufte der Betreiber illegale Potenzpillen, die gefährliche Herz-Kreislauf-Probleme auslösen können. Die Kapseln wurden laut Packungsangabe in Thailand hergestellt und enthielten die beiden Erektionshilfen Sildenafil (Viagra) und Tadalafil (Cialis). Beides fand sich in pharmazeutisch wirksamen Mengen.