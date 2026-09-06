Die Gürtelrose – in der Fachsprache Herpes Zoster genannt – wird durch eine Reaktivierung des Varizella-Zoster-Virus (VZV) verursacht. Nach einer Windpocken-Erkrankung, die oft im Kindes- und Jugendalter erfolgt, verbleiben die Viren im Körper und können Jahre oder sogar Jahrzehnte später wieder aktiv werden. Die Reaktivierung erfolgt vor allem dann, wenn die zelluläre Abwehr gegen VZV abnimmt, was mit zunehmendem Alter oder einer medikamentösen Unterdrückung des Immunsystems der Fall ist. 20 bis 30 Prozent der Menschen erkranken im Lauf ihres Lebens an Gürtelrose.