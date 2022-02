Hinweise, dass auch Krafttraining dem Immunsystem guttut

Neu ist, dass die WHO zusätzlich auch Krafttraining von mindestens moderater Intensität empfiehlt, das alle wichtigen Muskelgruppen umfasst. Davon profitieren besonders auch ältere Menschen Muskelaufbau So stemmen Sie das Alter leichter , weil es dem normalen körperlichen Abbau entgegenwirkt und die Immunzellen mit den Jahren immer weniger gut funktionieren. «Es gibt Hinweise, dass Krafttraining dem Immunsystem guttut», sagt Philipp Zimmer, Professor am Institut für Sport und Sportwissenschaft an der Technischen Universität Dortmund. «Allerdings ist diese Thematik kaum erforscht – und heute gibt es viele Sportarten, die Kraft- und Ausdauertraining verbinden.»