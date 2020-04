Doch selbst unter diesen erschwerten Bedingungen lässt sich ein Mindestmass an Bewegung erreichen (siehe Infografik am Artikelende). «Vielen fällt es leichter, in ihren Alltag mehrere kurze Episoden mit erhöhter und hoher Intensität einzubauen, statt die empfohlene Bewegung am Stück zu absolvieren», sagt Fäh. «Studien zeigen, dass häufige intensive Unterbrechungen des langen Sitzens für die Gesundheit von Knochen und Muskeln sehr wichtig sind, sogar wenn man abends noch Sport treibt.»