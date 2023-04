Nicht dass wir uns falsch verstehen: Ich glaube von Herzen an das, was ich meinen Klientinnen und Klienten empfehle. Ich würde nichts raten und weitergeben, das ich nicht schon selbst versucht habe und für machbar und erstrebenswert halte. Aber heisst das deshalb, dass mir alles gelingt? No way.