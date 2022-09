Ein weiteres Problem ist die Informationsflut Umgang mit bedrohlichen Nachrichten Wie bekommt man die Angst vor einem Atomkrieg in den Griff? . Wir werden von überallher mit Wissen und vor allem mit Meinungen zu den oben aufgeführten Themen beschallt. Zum Teil objektiv und abwägend, oft aber auch laut und polarisierend. Unsere Einschätzungen sind so weniger verlässlich geworden, uns sollte also immer bewusst sein, dass es sich hier um Momentaufnahmen handelt.