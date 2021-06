In jedem Leben schlummert das Risiko, von einer psychischen Krankheit betroffen zu werden. Im Beobachter-Ratgeber «Ganz normal anders», der in Zusammenarbeit mit der Stiftung Pro Mente Sana entstanden ist, erfahren Betroffene und Angehörige alles über Krankheitsbilder, Behandlungsmöglichkeiten und Hilfsangebote in der Schweiz. Das Buch erläutert zudem die Wirkungsweisen und Nebenwirkungen von Medikamenten und informiert über die neusten Psychotherapiemethoden.