Mit einer Person zu reden, die ebenfalls Depressionen hatte und nun genesen ist, kann eine gute Alternative sein, genauso wie Gespräche in einer Selbsthilfegruppe. Die Behandlung einer Depression ist komplex. Sie begleitet Betroffene oft wiederholt und über Jahre und hat einen grossen Einfluss auf ihre Lebensqualität. Damit die Behandlung an die Person und die jeweilige Depression angepasst werden kann, braucht es einen Strauss an Behandlungsmöglichkeiten. Ihre Therapeuten präsentieren Ihnen den Strauss, Sie wählen die Methode.