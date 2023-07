Ab und zu, und in einem kleinen Kreis von ausgewählten Personen, versende ich aber sehr gern Sprachnachrichten. Sie sind so etwas wie private Podcasts, in denen ich und meine Freunde über das Leben, die Liebe und uns selbst sinnieren. In ein paar meiner Beziehungen sind diese Minipodcasts zu einer zentralen Quelle von Verbundenheit und Intimität geworden. Also zu etwas, was ich sehr schätze und liebe.