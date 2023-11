Neid entsteht meist nur in der Verbindung zu anderen respektive durch das Vergleichen mit anderen Resilienz fördern «Wir brauchen Zonen ohne Wettkampf» . Da geht es plötzlich nicht mehr nur um Silber und Gold, sondern um den Überlebensinstinkt. In der Steinzeit entschied das Wohlwollen der Gruppe, ob man Teil der Gruppe blieb oder ausgestossen wurde – und so meist starb. Deshalb treiben uns soziale Gefühle um und können nicht so einfach abgelegt werden.