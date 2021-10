Diese Wut ist aber meist gar nicht so schlimm, es ist mehr ein Unverständnis und vor allem Hilflosigkeit oder Ohnmacht. Der traurige Teil ist der stillere Teil in Ihnen. Er kommt auch in den Medien und den Gesprächen mit anderen selten vor. Mit vielen guten Freunden ist es schwierig geworden. Sie versuchen, gewisse Themen zu meiden. Und doch ist es so unbehaglich geworden, dass Sie bewusst oder unbewusst den Kontakt reduziert haben. Und diese Freunde fehlen Ihnen. Die unbeschwerte Zeit mit ihnen war wichtig für Sie, ein Ort, wo Sie auftanken konnten. Und mit weniger Tankfüllungen sind Sie nun müder Antriebslosigkeit «Ich fühle mich so ausgelaugt» , das Leben hat aber auch an Farbe verloren.