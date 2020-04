Inzwischen war Jia Jiang 30 und Marketing-Manager. Der ambitionierte Teenager steckte zwar noch immer in ihm, doch die Angst vor Zurückweisung lähmte ihn regelmässig. Er tat, was jeder vernünftige Millennial in so einem Augenblick tut: Er googelte «Angst vor Zurückweisung» und stiess auf ein Therapiekonzept, bei dem man sich einen Monat lang täglich Situationen aussetzt, in denen man höchstwahrscheinlich zurückgewiesen wird.