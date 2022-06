Was sind die häufigsten Ursachen?

So viel vorweg: Chronische Schmerzen sind nie nur körperlich. Sie entstehen aus einem Zusammenspiel von biologischen, psychischen und sozialen Faktoren. Das muss auch in Behandlungen berücksichtigt werden. Medizinisch gibt es sehr viele mögliche Ursachen. Bei älteren Menschen sind es häufig Probleme mit dem Bewegungsapparat, es können aber auch Krankheiten sein wie zum Beispiel Diabetes, Arthritis, Osteoporose oder Krebs.