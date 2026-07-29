Besonders gross sei die Gefahr bei Wettkämpfen, so Clénin weiter. «Wer eine Schutzausrüstung – beispielsweise einen Helm – trägt, sollte diese zumindest in den Pausen ablegen, sich in den Schatten begeben, den Körper inklusive Kopf mit Wasser abkühlen und ein eisgefülltes Frottiertuch in den Nacken legen.» Zudem empfiehlt Clénin, grundsätzlich leichte Kleidung zu tragen, genügend Pausen einzuplanen und viel zu trinken. Auch ohne Sport sollte man täglich 1,5 bis 2 Liter Wasser trinken, im Sommer mehr. «Wer trainiert, sollte die Menge um etwa 0,6 bis 0,8 Liter pro Stunde Sport erhöhen.» Ansonsten droht eine Dehydrierung.