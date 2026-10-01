Nachdem der Beobachter im März über den Fall Hatzlhoffer berichtet hatte, wollte ein anderer Zahnarzt Monika Pfister unbedingt helfen. «Dieser Zahnarzt hat mir gratis eine neue Brücke gesetzt», sagt Pfister. «Ich bin so glücklich, dass ich wieder normal essen kann. Es ist wie ein Lotto-Sechser. Viele Leute, denen ich das erzähle, glauben mir gar nicht, dass es solche Zahnärzte noch gibt.»