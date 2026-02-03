Der Grund für die vielen Toten ist mangelnde Hygiene, wie eine Studie des Nationalen Zentrums für Infektionsprävention Swissnoso ergab. Die Anzahl Todesfälle basierte zwar auf Hochrechnungen, sagte damals Studienleiter Walter Zingg von Swissnoso gegenüber dem Beobachter. «Wir denken aber, dass sie sehr nahe an der Realität liegen.»