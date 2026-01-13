Tatsächlich gibt es die – wenn man einem aktuellen Trend glaubt. Glukosebewusste Ernährung soll Schluss mit Müdigkeit, Heisshunger und schlechtem Schlaf machen und chronische Krankheiten verhindern. Von Übergewicht und Typ-2-Diabetes über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Migräne bis zu Krebs und Alzheimer.