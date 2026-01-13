Manchmal schlafe ich miserabel. Manchmal attackiert mich eine Migräne, und wenn ich hungrig bin, bin ich unausstehlich. Was, wenn es eine einfache Lösung für all diese Zumutungen gäbe?
Tatsächlich gibt es die – wenn man einem aktuellen Trend glaubt. Glukosebewusste Ernährung soll Schluss mit Müdigkeit, Heisshunger und schlechtem Schlaf machen und chronische Krankheiten verhindern. Von Übergewicht und Typ-2-Diabetes über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Migräne bis zu Krebs und Alzheimer.
