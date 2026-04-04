Der Beobachter machte den Preis-Check bei 45 Butterprodukten von Migros, Coop, Denner, Aldi und Lidl. Zwei Erkenntnisse: Erstens vergünstigten alle fünf Händler das jeweils günstigste Butterprodukt am stärksten. Zweitens lassen vier von fünf Händlern den Preis des teuersten Produkts unverändert. Einzig Denner senkt auch hier den Preis.