So können Sie sich abmelden

Grundsätzlich sind alle Geräte automatisch Teil des neuen Netzwerks. Wer aber Bedenken hat und sich abmelden möchte, findet einen Link dazu in der Ankündigungs-E-Mail von Google – oder kann das in den Einstellungen der «Mein Gerät finden»-App tun unter dem Punkt «Geräte finden, die offline sind».