Das Ara-Öl wird mit neuen Technologien gewonnen und zählt zum sogenannten Novel Food, genau wie Insektenprotein oder Laborfleisch. Wie sicher sind solche neuartigen Lebensmittel?

Die Lebensmittelsicherheit ist unser höchstes Gut. Bei der Kontrolle sollten wir nicht zwischen Novel Food und anderen Lebensmitteln unterscheiden. Nehmen Sie das Beispiel der Pasteurisierung von Milch: Dieses Verfahren gibt es seit der Tuberkulose-Zeit, die Hersteller beherrschen es seit Generationen. Neue Technologien zur Nährstoffgewinnung sind jedoch weitaus komplexer. Sie fordern von den Produzenten eine völlig neue Beurteilung der Risiken.