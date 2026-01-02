Der Suche nach der Wahrheit Genüge getan

Der Presserat weist die Beschwerde ab. Der Beobachter hat mit dem Artikel keine der Richtlinien des Presserats verletzt. Zum Hauptkritikpunkt schreibt der Presserat: «Sie [die Journalistin] stellt als Fakt dar, dass namhafte Wissenschafter die These von stabilisierten Wassermolekülen für falsch halten und in den Bereich der Esoterik verweisen. Das belegt sie mit verschiedenen Quellen.» Es sei insgesamt festzustellen, dass die Journalistin zu den zahlreichen Aspekten des Artikels ausführlich recherchiert und damit der in Richtlinie 1.1 geforderten Suche nach der Wahrheit Genüge getan hat.