Für 80 Franken im Monat gibt es «Die Flatrate für die Schweiz und Europa». Die Website des Mobilfunkanbieters verspricht: «Telefonie und SMS/MMS unlimitiert innerhalb der Schweiz und der EU/Westeuropa». Unter dem Titel «Vorteil 2: Unlimitiert in Europa» heisst es zudem: «Nutzen Sie Ihr Smartphone in Europa so wie zuhause in der Schweiz.» Niels Rot war überzeugt und schloss ein Abo ab.