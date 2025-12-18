Wegwerfen oder aufbewahren? Unser Tool zeigt, wann Dokumente & Co. verjähren
Wir haben ein neues Tool für Sie: Der Be-O-Mat gibt Ihnen eine persönliche Antwort auf Ihre Fragen. Etwa, wie lange man Dokumente behalten muss.
Wer Quittungen und Belege für mindestens zehn Jahre aufbewahrt, macht es sich am einfachsten. Denn so lange beträgt die ordentliche Verjährungsfrist in der Schweiz.
Doch es kann sein, dass man wichtige Dokumente besser für längere Zeit behält. Etwa weil man sie braucht, um der Versicherung einen Schaden zu beweisen. Auf der anderen Seite lässt sich bei einigen Dokumenten sehr gut ausmisten, da sie bereits vorher verjähren.
Und was gilt nun für Ihre Unterlagen? Der
Der Be-O-Mat ist ein experimentelles Format, das der Beobachter stetig weiterentwickelt. Das Tool soll Ihnen helfen, Zeit, Geld und Nerven zu sparen, indem komplizierte Sachverhalte auf Ihren persönlichen Fall bezogen werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie in den Kommentaren ein Feedback schreiben oder uns erzählen, wie Sie mit wichtigen Belegen umgehen.
Haben Sie noch Fragen? Beim Beobachter-Beratungszentrum stehen Ihnen über 30 Fachexpertinnen und Fachexperten zur Seite und unterstützen Sie bei juristischen Angelegenheiten. Schliessen Sie jetzt ein Abo ab oder buchen Sie eine Einzelberatung.