Doch genau hier haperte es. Miley Gross wartete seit März auf das Geld, das sie eigentlich «voraussichtlich in 14 Tagen» hätte zurückerhalten sollen. Doch statt des Geldes kamen Ausflüchte. Einmal schrieb Babyjoe, Rückzahlungen mache man nur alle vier Wochen. Einmal war der Buchhalter krank. Auch andere Kunden beschwerten sich in Online-Foren über die Firma in Nachlassstundung. Bei Miley Gross ging es erst schnell, als der Beobachter sich Anfang Mai einschaltete. Babyjoe erstattete das Geld einen Tag nach dem Telefonat mit dem Sachwalter des Gerichts zurück - zwei Monate nach der Stornierung des Auftrags.