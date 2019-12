Nein, das ist nicht korrekt. Selbstverständlich dürfen Sie kündigen. Bei einem Vertrag mit einem Schlankheitsinstitut handelt es sich rechtlich gesehen um einen Auftrag. Die Dienstleistung besteht in einem individuellen Behandlungsprogramm. Aufträge kann man jederzeit kündigen – so bestimmt es das Obligationenrecht. Falls im Vertrag oder in den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Instituts etwas anderes steht, ist das nichtig.