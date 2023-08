Es gelten die AGB

Doch so einfach ist das nicht. Was gilt, steht in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die man beim Ticketkauf akzeptieren muss. Das Zürich Open Air hält dort fest, dass man bei schlechtem Wetter Anspruch auf Rückerstattung hat – aber nur, wenn das ganze Festival oder ein ganzer Festivaltag abgesagt werden muss. Der Haken: Am Donnerstag war das Festival schon mehrere Stunden im Gang, bevor es abgebrochen wurde. Bei anderen Festivals können andere Bestimmungen gelten.