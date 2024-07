Doch die von Arx’ haben nichts zu verkaufen. «Die Inserate werden von mindestens zwei Profilen aufgegeben, die vermutlich gefälscht sind», sagt Corinne von Arx gegenüber dem Beobachter.



Die mutmasslichen Betrüger geben den Käuferinnen und Käufern die Adresse in Olten an, um die Artikel abzuholen. «Die Leute kommen teils von weit her und chatten mit den angeblichen Verkäufern, bis sie bei uns vor der Haustür sind.»



Dann breche der Kontakt ab «Zustand: Wie neu» Was tun, wenn Onlineverkäufer lügen? , und eine weitere Kontaktaufnahme sei nicht mehr möglich, berichteten ihr die enttäuschten Kaufwilligen.