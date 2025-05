Das Video wurde schon vor Gericht verhandelt

Ähnliches hat sich im Vorfeld der nationalen Wahlen 2023 in der Schweizer Politik ereignet. Sibel Arslan, Menschenrechtlerin und Nationalrätin der Grünen, fand sich in einer Videoaufnahme wieder, in der sie dafür plädierte, türkische Straftäter auszuschaffen und die SVP zu wählen – alles Aussagen, die so ganz und gar nicht ihrer Überzeugung entsprechen.