BPA ist die Abkürzung für Bisphenol A, eine Chemikalie aus der Gruppe der Bisphenole. Sie wird für die Herstellung von Kunststoffen wie Polycarbonat verwendet und kommt oft in Wasserspendern, Mehrweg-Getränkeflaschen und Lebensmittelbehältern vor. BPA ist auch in Epoxidharzen drin, mit denen Trinkwasserleitungen ausgekleidet werden. Und in Beschichtungen von Konserven- und Getränkedosen.