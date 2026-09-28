Für die lange Bearbeitungszeit bittet Mediensprecher Jörg Röthlisberger um Verständnis: «In der Regel antworten wir innert Stunden. Weil aufgrund der indifferenten Aussage von Deindeal mehrere Gäste betroffen waren, mussten wir unterschiedliche rechtliche Beratung in Anspruch nehmen. Die Antworten dauerten mehrere Tage.» Dies habe dazu geführt, dass erst zu diesem Zeitpunkt entlang der Buchungsfenster gestaffelt informiert werden konnte. «Leider wurden damit nicht alle uns auferlegten Deadlines und individuellen Wünsche sofort befriedigt.»