Sind Gutscheine besser als Geldgeschenke?
Ich habe zu wenig Ideen für Weihnachtsgeschenke, darum schenke ich lieber Gutscheine. Ist das eine gute Idee?
Nicht, wenn Sie Gutscheine bei Shops oder Dienstleistern direkt kaufen.
- Denn erstens können Firmen in Konkurs gehen oder verkauft werden. Da kann es rasch passieren, dass das Geld verloren ist.
- Zweitens kann die Beschenkte den Gutschein nur dort einlösen, wo Sie ihn besorgt haben. Darum müssten Sie sich genau gleich gut überlegen, was Sie schenken, wie bei allen anderen Geschenken auch.
- Und drittens: Gutscheine haben oft ein Ablaufdatum. Eigentlich verjähren sie frühestens nach fünf Jahren, teils erst nach zehn. Aber wenn auf dem Gutschein ein früheres Datum steht, muss man mit dem Anbieter verhandeln.
Je nach Inhalt des Gutscheins gelten verschiedene Verjährungsbestimmungen. Beobachter-Abonnentinnen und ‑Abonnenten erhalten im Merkblatt «Gutscheine» Tipps, bis wann sie einen Voucher spätestens einlösen sollten und ob dieser noch gültig ist, wenn das Geschäft den Besitzer gewechselt hat.
Darum ist es viel besser, Bargeld zu schenken. Sie können die Nötli hübsch einpacken und draufschreiben, wofür das Geld gedacht ist: eine neue Skibrille, eine Whiskydegustation oder ein Zugticket nach Bologna. Wenn das den Beschenkten nicht passt, können sie das Geld für etwas anderes ausgeben.
