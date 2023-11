Mahnung für Fitness-Abo: Das können Sie tun

Der Tipp des Beobachters: Am besten bleibt man hartnäckig und bestreitet die Forderung auch gegenüber der EOS einmalig per Einschreiben . Wenn ein Zahlungsbefehl vom Betreibungsamt kommt, sollte man innerhalb von zehn Tagen Rechtsvorschlag erheben. Wichtig zu beachten ist, dass jeder Fall einzeln betrachtet werden muss. Es kann also sein, dass das Gericht anderer Meinung ist. Dann müsste man den Entscheid des Rechtsöffnungsrichters innerhalb von zehn Tagen mit Beschwerde anfechten und schlimmstenfalls die Kosten dafür tragen. Wer eine Rechtsschutzversicherung hat, meldet den Fall am besten dort an.