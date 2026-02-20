Jetzt warnt die SBB-App vor Doppelkäufen
Rund 4800-mal im Monat lösten Personen versehentlich ihr Billett doppelt. Der Bund forderte lange eine Lösung für das Problem. Nach Verzögerungen haben die SBB jetzt den Warnhinweis eingeführt.
«Dummheit ist ja bekanntlich nicht strafbar», ärgert sich eine Person mit dem Kürzel Higesiy54 auf der SBB-Community-Seite über sich selber. Der Grund: Sie hat zwei Tageskarten für die gleiche Person am gleichen Tag gekauft. «Dumm gelaufen, Lehrgeld», kommentiert sie ihr Missgeschick, merkt aber noch an: «Diese Käufe sind ja alle in einer Datenbank gespeichert. Es wäre doch für die App ein Leichtes, eine kurze Abfrage zu machen und dem Kunden mitzuteilen: ‹Falsche Eingabe, Sie besitzen dieses Billett bereits.› Dies als kleine Hilfe für Knalltüten wie mich.»
Das ist nicht der einzige Eintrag auf der Community-Seite der SBB zu diesem Thema. Auch andere Personen ärgerten sich darüber, dass die App sie nicht vor dem Doppelkauf warnt.
4800 Doppelkäufe pro Monat
Auf Nachfrage des Beobachters bei der SBB-Medienstelle bestätigte Sprecherin Sabrina Schellenberg im November 2025: «Es kommt bei 0,04 Prozent aller pro Monat über die SBB-Mobile-App verkauften Billette vor, dass Personen Doppelkäufe tätigen.» Das tönt zunächst nach einer kleinen Zahl. Aber jeden Monat werden laut Schellenberg über die App im Schnitt 12,5 Millionen Tickets verkauft. Das bedeutet monatlich Tausende von Doppelkäufen. Um genau zu sein: 4800. Und das sind nur diejenigen, die auch effektiv beim SBB-Kundendienst mit einem Erstattungsgesuch gemeldet werden.
Das Bundesamt für Verkehr (BAV) forderte bereits Anfang 2024 eine Lösung für dieses Problem. Das zeigt die Besprechungsnotiz einer Sitzung, an der neben dem BAV auch der Branchenverband Alliance Swisspass, verschiedene Verkehrsbetriebe und die SBB anwesend waren. «Umsetzung spätestens bis Ende 2024 (kundenwirksam)», steht da.
Warnhinweis liess auf sich warten
BAV-Mediensprecher Michael Müller präzisierte: Es gehe dem BAV nicht um alle Doppelkäufe, sondern spezifisch nur um diejenigen, bei denen eine Person für eine Begleitperson ein Billett kaufen will, aber versehentlich beide für sich selber löst. Die andere Person fahre dann unwissentlich ohne gültiges Ticket. Das könne zu als ungerecht wahrgenommenen Bussen führen. Diese Art von Doppelkauf betreffe nur sehr wenige Personen.
Die SBB unterscheiden nicht zwischen den verschiedenen Arten von Doppelkauf. Es gebe keine Möglichkeit, das herauszulesen, sagt Schellenberg. Ein entsprechender Warnhinweis gelte daher für alle Fälle von Doppelkäufen. Das Problem: Ein solcher Warnhinweis liess lange auf sich warten.
Geld zurück bei Sparbilletten nur in den ersten 30 Minuten
Bei der Anfrage im November 2025 bedauerte SBB-Sprecherin Schellenberg die Verzögerung. Im ersten Quartal 2026 könne man mit der neuen Warnfunktion rechnen. «Es ist geplant, dass vor dem Kauf ein Hinweis erscheint, der anzeigt, dass für dieselbe Person bereits ein Billett für dieselbe Strecke oder dieselben Zonen sowie für den entsprechenden Tag oder die entsprechende zeitliche Gültigkeit vorhanden ist.»
In der Zwischenzeit ärgerten sich Tausende von Kundinnen und Kunden über doppelt gekaufte Billette. Laut Schellenberg meldeten sich viele umgehend nach dem Kauf beim Kundendienst, und bei «effektiven Doppelkäufen», also gleiche Person, gleiche zeitliche Gültigkeit, gleiche Strecke oder gleiche Zonen, werde der Betrag erstattet.
Allerdings gelten unterschiedliche Bedingungen: Wenn man das Billett ohne Log-in als Gast kauft, wird bei einer Rückerstattung ein Selbstbehalt von 10 Franken abgezogen. Sparbillette kann man sich gar nicht erstatten lassen. Mit Log-in erhält man den vollen Betrag zurück. Sparbillette hingegen kann man sich auch mit Log-in nur innerhalb der ersten 30 Minuten nach dem Kauf kostenlos erstatten oder umtauschen lassen.
Jetzt warnt die SBB-App vor Doppelkäufen
Jetzt könnte das Ende dieses Ärgernisses erreicht sein: Mitte Februar teilte SBB-Sprecherin Sabrina Schellenberg mit, dass der Warnhinweis jetzt aktiv sei. Das Roll-out auf SBB Mobile habe am 4. Februar für Android gestartet und am 5. Februar für iOS mit dem neusten Update auf die Version 12.4.9. «Je nachdem, was die User eingestellt haben, und je nach Betriebssystem erfolgt das Update auf die neuste Version der App automatisch oder muss manuell durch die User erfolgen», sagt die SBB-Sprecherin.
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 17. Dezember 2025 veröffentlicht und am 19. Februar 2026 aktualisiert.
- Community-Seite der SBB: Beitrag von Higesiy54
- Alliance Swisspass: Besprechungsnotiz
- SBB: Hilfe zur Rückerstattung von Billetten Schweiz