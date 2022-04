Dass Konsumenten geschützt werden müssen, wird in der breiten Bevölkerung kaum in Frage gestellt. Was wollen Sie tun, damit der Konsumentenschutz als Organisation besser wahrgenommen wird?

Ein gutes Beispiel sind die mittlerweile 185 Repair-Cafés, die wir unterstützen. Man kann dort unter Anleitung von Profis defekte Geräte selber reparieren. Die Nachfrage ist enorm, und wir können so ganz konkret etwas gegen den Ressourcenverschleiss beitragen. Die Kreislaufwirtschaft Kreislaufwirtschaft So soll der Abfallberg verschwinden ist mir ein weiteres wichtiges Anliegen. Entscheidend dafür sind die Wiederverwertbarkeit und Reparaturfähigkeit von Geräten. In einem Vorstoss verlangte ich etwa eine Umkehr der Beweislast, wenn ein Produkt bereits innerhalb von sechs Monaten defekt ist. Falls der Hersteller ein solches Gerät nicht ersetzen oder reparieren will, müsste er beweisen können, dass der Fehler beim Konsumenten liegt. Obwohl das in der EU schon erfolgreich praktiziert wird und der Bundesrat das Anliegen unterstützte, lehnte das Parlament den Vorstoss leider sehr knapp ab.