Was genau passiert ist, lässt sich kaum rekonstruieren. Das zeigt der Fall, den «Kassensturz Espresso» recherchiert hat. Auch dort ist die Mahnung nie angekommen. Bekannt ist, dass die Post den Brief an die Serafe zurückgeschickt hatte, mit dem Code 80. Der bedeutet: «Adresse korrekt, Annahme verweigert». Das vermerkt die Post auf dem Couvert. Doch das hatte die Serafe nicht mehr. Und die Kundin hatte nie eine Sendung der Serafe abgelehnt.