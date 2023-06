Grund für den Preisanstieg ist die anhaltende Energiekrise. Die Strompreise am Markt sind 2021 wegen höherer Brennstoff- und CO 2 -Preise, historisch niedriger Füllstände in den Gasspeichern sowie Kraftwerksausfällen und -abschaltungen massiv angestiegen. Der Krieg in der Ukraine und die europaweite Trockenheit haben die bereits angespannte Situation des letzten Jahres verschärft.