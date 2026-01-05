Traumjob im Homeoffice? Das ist eine Falle!
Erfahren Sie hier laufend aktualisiert, wo Gefahren für Konsumentinnen und Konsumenten lauern und auf welche Betrugsmaschen Sie nicht hereinfallen sollten.
Veröffentlicht am 5. Januar 2026 - 12:14 Uhr
Warnungen im Januar 2026
Dieser Traumjob ist eine Geldwäscherei-Falle
Die Kantonspolizei Zürich warnt vor verlockenden Jobangeboten im Internet (zum Beispiel als Produkttester oder Remote-Mitarbeiter). Kriminelle nutzen diese Inserate, um sogenannte Money-Mules zu rekrutieren: Die Opfer sollen Geld über ihre Konten weiterleiten. Statt des versprochenen Lohns droht eine Anzeige wegen Geldwäscherei.
Tipp: Seien Sie misstrauisch bei unrealistisch hohen Provisionen für einfache Arbeit. Geben Sie niemals Bank- oder Zugangsdaten preis. Falls Sie Geld weitergeleitet haben: Informieren Sie sofort Ihre Bank und die Polizei. Weitere Tipps, wie Sie sich vor Onlinebetrug schützen, lesen Sie in diesem Beobachter-Artikel. (5.1.2026)
