Kritisch ist die Kündigung per Telefon oder Chat auch aus Beweisgründen. Wer im Streitfall geltend macht, dass er das Abo gekündigt hat, muss etwas in der Hand haben. Immerhin verspricht UPC, die Kündigungen umgehend per SMS und Brief zu bestätigen. So hat man zumindest etwas in der Hand, sollte es zum Streitfall kommen. Dennoch: Wer sichergehen will, kündigt zwar auf den nun gewünschten Kanälen, gleichzeitig aber auch noch schriftlich – am besten per Einschreiben.