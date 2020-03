Vom rechtlichen Standpunkt her ist entscheidend, was in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) steht. Enthalten sie einen Passus, der sagt, der Abo-Beitrag ist geschuldet, auch wenn die Leistung nicht erbracht werden kann – zum Beispiel wegen höherer Gewalt oder einer ausserordentlichen Situation –, dann erhält man kein Geld zurück.