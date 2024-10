Studie zeigt: Fleisch aus Brasilien wird trotzdem verkauft

Die Realität ist nicht ganz so rosig. Das zeigt eine aktuelle Studie, die Greenpeace in Auftrag gegeben hat. So landet nach wie vor brasilianisches Rindfleisch in den Regalen von Migros und Coop. Bei der Migros zum Beispiel beim Beef Jerky der Marke Jack Link’s. Teilweise stammt auch das Trockenfleisch der Produktlinie M-Budget von dort.