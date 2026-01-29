Auf den sozialen Kanälen des Beobachters dominiert dennoch Pragmatismus. «Viele Menschen regen sich darüber auf, dass es 15 Sorten Flocken gibt und eine davon fehlt – und schon entsteht ein Drama. Dabei steckt in den Eigenmarken meist fast das Gleiche drin, nur günstiger. Gleichzeitig wollen wir alles billiger haben, aber trotzdem die gleiche Vielfalt und am liebsten noch Markenprodukte. Das zeigt, wie sehr wir an Überfluss gewohnt und letztlich verwöhnt sind», heisst es in einem Facebook-Kommentar.