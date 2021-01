Sie nehmen sich im Buch fünf grosse Bereiche vor. Warum gerade die?

Ich wollte im Buch die Felder in den Blick nehmen, in denen wir im täglichen Leben verhältnismässig einfach etwas ändern können. Zunächst mal die Lebensmittel: Sie verursachen fast einen Drittel der Umweltbelastung durch Konsum, da spielt auch das Problem des Foodwaste Neue Idee gegen Foodwaste Essen retten, Steuern sparen rein. Die Mobilität, die insbesondere in Bezug aufs Klima ein wichtiges Feld darstellt. Und dann Kosmetikprodukte und Mode Nachhaltige Mode Zweifelhafte Labels bei Zalando und About You . Bei ­Kleidern steht vor allem der Aspekt der sozialen Verantwortung im Zentrum.