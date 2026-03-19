Noch schlechter als Lidl hat Denner abgeschnitten mit dem griechischen Enerbio-Olivenöl des Herstellers Rossmann (Fr. 15.90 pro Liter). Es erhielt die Note «mangelhaft», weil es stark mit Weichmachern belastet war. Rossmann spricht gegenüber dem Beobachter von einem Produktionsfehler, der nur eine kleine Menge betroffen habe. Denner schreibt, die verunreinigten Chargen seien nie in die Schweiz gelangt.