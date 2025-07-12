Branchenvertreter: Reisebüros nicht gefährdet

Gemäss einer Studie der Allianz-Versicherung von 2024 wird die KI bisher wenig für die Reiseplanung benutzt: Nur neun Prozent der befragten Schweizerinnen und Schweizer brauchen sie für die Suche nach Sehenswürdigkeiten oder Geheimtipps vor Ort. Sieben Prozent lassen sich von der KI bei der Suche nach einer Feriendestination inspirieren. Dabei nutzen Junge die KI erwartungsgemäss öfter für die Ferienplanung als ältere Personen.